Ricardo Aldana, nuevo líder del sindicato petrolero

Luis Ricardo Aldana Prieto fue nombrado como el nuevo Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) por la Comisión Electoral del Sindicato.

Esta es la primera vez que los trabajadores del sindicato pudieron elegir a su representante en 87 años de existencia.

Ricardo Aldana es un miembro activo del sindicato petrolero, y se ha desempeñado como Consejero Político ElectoraI, senador y diputado del PRI.

Dentro del sindicato petrolero ha desempeñado funciones mientras Carlos Romero Deschamps era Secretario General, cargo que ocupó por 26 años.

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya no existen los sindicatos de Estado:

“No lo estoy descalificando. No tengo ninguna vinculación y lo mismo considero que la secretaria de Trabajo, ella está actuando de acuerdo a su función. No hay ningún candidato predilecto, ya no hay sindicato de Estados, es parte del cambio”.