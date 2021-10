Alec Baldwin confiesa: “Mi corazón está roto”

ras la sorpresiva noticia que se suscitó ayer en el set de filmación de un western llamado “Rust” en Nuevo México, en donde Alec Baldwin disparó un arma de utilería, asesinando a la directora de fotografía, Halyna Hutchins e hiriendo al director Joel Souza, el actor emitió esta mañana una declaración.

Fue en su cuenta de Twitter donde expresó que lamentaba el trágico accidente que cobró la vida de la directora de fotografía, de quien se refirió como “una colega muy admirada, una esposa y madre a la vez”.

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I’m fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and

— AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021