Alejandro Fernández hace campaña de concientización por COVID-19

De la mano del Dr. Juan, pretende ayudar a la gente durante la pandemia

(Notimex).- El cantante Alejandro Fernández, informó a través de su cuenta de Instagram, que se une a una campaña de concientización que brindará información acerca del manejo del COVID-19.

“Igual que todos ustedes, he buscado respuestas, consejos e instrucciones de qué puedo hacer y no hacer, y me he dado cuenta de la falta de información clara y el exceso de información falsa que se está dando en las redes sociales”, dijo.