Alejandro Zendejas decide jugar con Estados Unidos

La novela ha terminado, después de una infinidad de rumores y declaraciones, el futbolista mexicoamericano, Alejandro Zendejas, finalmente le dice no a la Selección Mexicana y decide jugar con Estados Unidos.

Luego de que México le pidiera firmar el cambio de federación para ser elegible con el “Tri”, el atacante del Club América optó por no hacerlo y dio a conocer que buscará ganarse un lugar con la selección de las barras y las estrellas rumbo al Mundial del 2026.

“Estoy muy agradecido por todas las oportunidades que Estados Unidos y México me han brindado a mi y a mi familia. Tomar una decisión sobre mi carrera internacional es muy difícil y yo creo que debes seguir a tu corazón. El mio me dice que mi futuro está representando a Estados Unidos”, expresó Alejandro Zendejas a través de Instagram.

Por su parte, la escuadra estadounidense compartió la noticia y le dio la bienvenida al habilidoso jugador, quien con destacadas actuaciones con el conjunto azulcrema, tiene el objetivo de ser un frecuente en las convocatorias de su selección.

OFFICIAL: Alex Zendejas has committed to the USMNT 🇺🇸 pic.twitter.com/C4KTGoFTqi

— U.S. Men’s National Soccer Team (@USMNT) March 14, 2023