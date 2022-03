¡Alemán está en la casa, y la romperá en las Fiestas Tradicionales 2022!

Daniel Eduardo Gudiño

Tras varios años y con un acelerado éxito, el músico se alista para armar uno de los conciertos más grandes de su carrera: ¡Alemán está en la casa, y la romperá en las fiestas tradicionales de San José del Cabo 2022!

Mediante redes sociales, el artista cabeño expresó su alegría al confirmarse su presentación este próximo sábado en las fiestas tradicionales de San José del Cabo 2022

“Es un sueño para mi regresar al barrio que me vio crecer con toda mi gente, parece ayer cuando rapeabamos en la plaza León Cota Collins, hubo muchos que no creyeron en mí pero siempre fueron miles más los que me apoyaban y me alentaban a seguir dándole”.

En conferencia de prensa sobre la presentación del cantante sudcaliforniano el director del instituto de la juventud, Gamaliel Valdés, informó que el acceso para el concierto este próximo sábado 19 de marzo será a través de accesos respecto al número de aforo otorgado por COFEPRIS, también nos comenta que en la playa costa azul no existirá acceso para vehículos particulares simplemente se dará acceso a personas que cuenten con la pulsera correspondiente del evento.

Será un acceso limitado son cinco mil pase por tema de pandemia COFEPRIS nos dieron ese número y también decir que ese día en específico el día 19 en la playa costa azul no habrá acceso a vehículos particulares.

El día viernes 18 de marzo se estarán entregando pulseras en un horario de 8 am a 3pm cabe mencionar que será un acceso por persona a partir de los 13 años en adelante dichos accesos se entregarán en las oficinas del Instituto de la juventud en Miraflores, Los Cabos San Lucas y en el Auditorio de Rodrigo Aragon Ceseña.

Respecto a la transportación 40 autobuses con capacidad de 48 pasajeros saldrán del G-20 con trayecto a playa costa azul en horarios de 3pm a 9pm y de regreso al G-20 será de 1 am a 3 am no se permitirá el acceso a objetos punzo cortantes o artículos para la realización de alguna riña bebidas alcohólicas ni cigarrillos en todos los puntos de control existirán filtros de seguridad a cargo del personal de la Dirección de Seguridad Pública.