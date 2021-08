Alertan sobre un nuevo método de extorsión telefónica

Durante la pandemia los intentos de extorsión telefónica no han cesado, por lo que muchos ciudadanos se han visto en la necesidad de reportar ante las autoridades diversos números telefónicos que son utilizados de manera ilícita.

Por tal motivo la Policía Cibernética de Baja California Sur, alerta sobre una modalidad de extorsión, en la que un sujeto dice pertenecer a una organización criminal, que pide un pago de “piso” a comerciantes para dejarlos vencer tranquilamente.

En sus redes sociales la Policía Cibernética muestra la grabación en la que una persona recibe una llamada del número 6531006845 al contestar un sujeto le solicita el famoso pago piso, al escuchar esto la víctima cuelga y recibe una segunda llamada del mismo número telefónico; en esta ocasión decide grabar la llamada justo cuando recibe la amenaza de mandarle “levantar “a algún familiar si vuelve a colgar.

“La llamada va a estar en la línea, si usted me vuelve a colgar la llamada, no le vuelvo a marcar le voy a mandar levantar a un familiar para que vea que no le va a gustar lo que le vamos a hacer, aquí no más se le da una hora en la línea para que se apoye y te quites la mula, aquí no más hay que pagar es la alineación que se te está pidiendo”.