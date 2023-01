Alexis Moreno regresó a La Paz ahora bajo la dirección técnica de Zacatecas

Omar Alexis Moreno, actual entrenador de Mineros de Zacatecas ha tenido gran paso por el conjunto zacatecano de la mano de Victor Belmont y el director deportivo, Luis Carlos Gil, quienes han logrado que el equipo se convierta en uno de los cuadros con mayor peligrosidad en ascenso y uno de los que más ha robado protagonismo durante las competencias.

Este mismo cuerpo técnico formó durante el 2019 parte de los extintos Lobos Marinos de La Paz FC, siendo el primer equipo deportivo en llegar a la villa deportiva, en ese entonces. Posteriormente, en plena temporada el cuadro paceño logró finalizar en cuarta posición de la mano de Alexis Moreno y compañía.

Sin embargo, en el partido del 4 de enero del 2023 estos entrenadores regresaron al sitio que por un año fue su hogar, donde Atlético La Paz se enfrentó a Mineros de Zacatecas, mismo en el que la afición los apoyó incondicionalmente. No obstante, en esta ocasión, estuvieron en calidad de rivales, por lo que CPS Noticias platicó en exclusiva con Gil, Belmont y Moreno.

Gil aseguró que su regreso a La Paz es muy emocionante y que según su sentir, Atlético La Paz tendrá una gran temporada.

Asimismo, el preparador físico Victor Belmont se sintió muy nostálgico de la que fuera su cancha de entrenamiento diaria.

“Muy bonito, desde que llegué di una vuelta al malecón y recordaba viejos tiempos. Le tengo un especial cariño a la ciudad y con quienes trabajé (…) Atlético es un equipo intenso, que presiona, que compite y al final, ellos tienen un resultado que no esperábamos; es un equipo joven y es difícil trabajar al nivel del mar. A la afición le digo que apoyen mucho a su equipo”.

Por otro lado, Alexis Moreno explicó que tuvo emociones encontradas, ya que por un lado, vió a la gente que ahora apoya este proyecto, pero guardando una gran estima por la plaza donde vivió su primera etapa como entrenador de un equipo profesional. Además, le deseo mucho éxito al plantel de Duran, quien es su amigo personal.

“Me da gusto la gente que viene y apoya, un ambiente familiar y me da gusto que La Paz siga teniendo fútbol. Yo le tengo cariño a la cancha donde viví momentos muy bonitos. Jaime Duran es mi amigo, es campeón de liga premier algo no fácil y montó un equipo competitivo con pocos recursos y hoy más reforzado; me gusta que es un equipo que presiona y se llena de energía. Ala gente le digo que apoyen tiene un gran equipo y un contexto familiar”.