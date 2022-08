Alexis Diaz busca ser un referente de la música rap en Los Cabos

Con la idea de convivir y de unir amistades, es como surge “Clan del Rap”, agrupación del género rap que nació en los barrios marginales de Nueva York a modo de protesta y lucha contra el propio sistema y la situación del país. Canciones que se convirtieron en el reflejo de lo que vivían muchos ciudadanos día tras día.

De esta manera Alexis Chiquete integrante de la agrupación, comenta que la principal característica de “Clan de Rap” es que no manejan canciones comerciales, más bien, siempre se han enfocado en los sucesos del día a día.

“Pienso que lo que nos caracteriza es que desde el principio hablábamos de lo que pasaba en la calle, nunca nos enfocamos en hablarlo de manera comercial, siempre fue como lo que estaba pasando, si algo pasaba lo estábamos relatando, una historia injusta, hablábamos de todo eso, siempre escribiendo lo que nos iba pasando o lo que nos tocaba ver en el barrio, siento que nos hace diferente a los otros que solo hablaban de lo mismo”

Es así como Alexis Diaz buscando una manera de darse a conocer y exponer su música, se abrió paso y se aventuró a subir al transporte público a cantar, comenta que en un principio, tenía miedo de la poca aceptación de los usuarios, ya que dentro del municipio cabeño el género del rap no es muy común.

Al cuestionarlo sobre qué pasa con el dinero que el usuario del transporte le da a modo recompensa por su interpretación, el expresó que lo utiliza para generar más material y videos, lo usa como inversión.

“Cuando recién iba a salir a cantar yo tenía mucho miedo porque era rap, óseo miedo a que la gente fuera como a discriminar o fuera a decir “eh esa música no es para aquí, aquí puro sierreño”, yo tenía esa idea, pero no, fue bien diferente hasta le gente me decía” oye está bien lo que haces, ya estamos aburridos de eso y que vengas a cantar algo diferente está bien”.

De hecho, siento que la gente de aquí me ha apoyado bastante, mi canal creció “machín” cuando empecé a salir a cantar. A nivel local mucha gente ya me conoce aquí, la neta si me recibieron bien, me ha beneficiado bastante, de lo que sacó de ahí pues pagó los videos oficiales, todo lo que sacó de ahí lo invierto en videos”

Con un objetivo claro, Alexis, Javier y cada uno de los integrantes de “Clan del Rap”, buscan que esta agrupación sea un referente de la música rap para Baja California Sur, hasta el día de hoy cada una de las metas a corto y mediano plazo que se han propuesto las han logrado, pues al trabajar por metas establecidas los logros han sido frecuentes.

Es así como la dedicación constante y el esfuerzo diario, dan como resultado el ser del gusto y agrado de la gente a nivel local.