Alfaro debió cuidar sus palabras: AMLO

A pesar de las diferencias ideológicas entre el mandatario Federal con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, Andrés Manuel López Obrador expresó en conferencia de prensa, que no busca afectar a las autoridades locales.

Esto después de las acusaciones del mandatario estatal, sobre la supuesta intervención del gobierno federal en las protestas que se suscitaron por el asesinato de Giovanni López, luego de ser detenido por policías en Ixtlahuacán de Membrillos.

“Tengo diferencias con el gobernador de Jalisco, diferencias políticas, ideológicas, pero actúo con responsabilidad y no me inmiscuyo, no participo en cuestiones partidistas; no tengo yo ningún propósito de afectar a autoridades locales. (…) Si tiene el gobernador pruebas, que las dé a conocer”, declaró.

En conferencia de prensa de este lunes 08 de junio, desde Villahermosa Tabasco, el mandatario expresó que se debe investigar esta situación, destacando que él no intervendrá, ya que su gobierno no dará “motivo a que se esté especulando de que nosotros tenemos interés en perjudicar al gobierno de Jalisco, no vamos a caer en ese juego, por eso nos hacemos a un lado”.

Además el presidente retó a Enrique Alfaro a no retractarse y presentar las pruebas que acrediten sus declaraciones.

Expresó que el gobernador de Jalisco debió cuidar sus palabras al acusarlo por estar tras las violentas protestas del pasado viernes en Guadalajara “debemos de evitar la politiquería hay que actuar todos de manera responsable”.

“No tengo nada que ver con eso, que no se retracte. Ayer dijo que era yo, o sea que me pedía a mí. Me pareció también un exceso, claro que no tengo nada que ver, no debió mencionarme. Si tiene las pruebas a los dirigentes de Morena, ¿por qué dice al Presidente?”, dijo en conferencia.

Por último dejó en claro que no dará motivo para que se especule sobre algún interés de su administración para perjudicar al gobierno de Jalisco, “no vamos a caer en ese juego”.