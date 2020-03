Algunas mujeres tuvieron que trabajar por la necesidad

Cabo San Lucas.- Este 9 de marzo las calles de Cabo San Lucas lucieron tranquilas en el transcurso del día ante la ausencia de la mayoría de las mujeres y es que algunas hicieron la excepción ya que tuvieron que trabajar por la necesidad de llevar sustento a sus hogares, Silvia Luján dijo trabajar para sacar lo del día y estar a favor de la movilización feminista y del paro de labores y actividades, sin embargo ella de manera particular tuvo que laborar porque si no, no comía.

Desde muy tempranas horas en las calles del puerto pudo apreciarse una baja afluencia vehicular así como de transeúntes y pocos negocios abiertos, en su mayoría había varones que realizaban sus labores cotidianas de manera normal, en los paraderos de camiones se veía si acaso una o dos mujeres en la espera del transporte público, entre ellas estudiantes.

Algunas mujeres que se encontraban trabajando en algún puesto de comida, estética de belleza, barbería, tiendas de autoservicio, sitios para hacer ejercicio, negocios en vía pública y quienes dijeron estar de acuerdo con la movilización pero tenían que seguir con sus actividades laborales por necesidad.

Dentro de las tiendas de abarrotes pudo verse a mujeres que compraban alimentos para llevar a su casa, debido a que tenían que preparar el desayuno, “yo vine a comprar huevos y carnes frías para preparar el desayuno a mis hijos, que no fueron a la escuela por que la maestra se sumó al paro de labores”, dijo Karla Camarena.

Por su parte Silvia Luján Sánchez, dijo haber trabajado en su negocio y tener que ver por la cosecha, “si no, de dónde voy a comer”, en cuanto a la movilización del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer dijo estar de acuerdo, pero no con los desperfectos, es decir el graffiti.

Refirió que cada quien es libre de hacer lo que mejor le convenga sin embargo ella tenía que trabajar por que si no, no comía, “yo empecé a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche’, no tiene caso que ande haciendo paro, sin embargo felicito a las mujeres que se manifestaron el domingo y que descansaron ayer”.

Mientras tanto a un lado del negocio de Silvia Luján, ubicado en colonia Bugambilias, hay una tortillería que se encontraba abierta y que era atendida por una joven mujer que dijo ‘yo sí trabajé’ – y en eso contesto el teléfono.