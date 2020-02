Algunas sudcalifornianas expresaron no poder sumarse al paro nacional debido a necesidades económicas

Edith Velázquez Domínguez

La Paz.-Ante el llamado que se ha realizado a nivel nacional para que las mujeres se sumen al paro de labores como manifestación ante los hechos violentos recientemente ocurridos. Algunas mujeres sudcalifornianas expresaron que no podrán participar debido a las necesidades económicas.

Tal fue el caso de la señora María González y la señora Laura Noelia García Torres, quienes no podrán sumarse debido a que ellas necesitan llevar un sustento a sus hogares.

“Yo las apoyo, pero yo no puedo dejar de trabajar porque somos propietarios del negocio, entonces tenemos que trabajar”, declaró María.

“Para empezar yo no lo haría, tengo que trabajar, tengo que sostener a mi familia. Tengo hijos, no estoy de acuerdo porque tenemos igualdad de género, igual le puede pasar a un hombre, a una mujer, a un niño, a cualquier ser humano, no estamos exentos todos por lo que está pasando en el país”, compartió Laura Noelia.

Sin embargo, pese a que no podrán sumarse, por su parte la señora María González García agregó un importante mensaje para todas las mujeres luego de haber sufrido violencia en su hogar.

“Yo fui mujer golpeada en un tiempo, actualmente con mi pareja nunca me ha pasado pero creo que si a mí me llegaran a tocar de nuevo no sé de qué sería capaz… que no nos dejaremos nunca, que levantemos la cabeza y sigamos adelante, yo vengo de provincia, yo soy de Aguascalientes y ahí la mujer tiene que ser sumisa, tiene que agachar la cabeza porque ya con un fracaso ya eres marcada, yo levanté mi cabeza, me casé con un paceño y sigo trabajando”, explicó.

Así mismo, la señora Laura Noelia García Torres, conminó a todas las mujeres a defenderse y a no quedarse calladas.

“Que valemos mucho, que tenemos que luchar, y que Dios nos da la pauta para seguir caminando y como tal tenemos que defendernos ante toda situación, que no nos dejemos hacer daño”, dijo a todas las mujeres.