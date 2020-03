Algunos negocios deciden cerrar como medida responsable y preventiva ante el Covid19

Cabo San Lucas.- La pandemia mundial que ha generado el coronavirus ha provocado que empresarios de Cabo San Lucas tomen la decisión responsable de cerrar temporalmente sus negocios, esto como media preventiva ante el posible contagio, uno de ellos en playa El Médano, mientras que los otros están en la zona turística de este puerto.

Robbin Hernández, de la asociación civil Amigos de Cabo San Lucas, dijo que los centros nocturnos están trabajando hasta las 2 de la mañana, además de evitar las aglomeraciones de gente, es decir, si el lugar tiene capacidad de recibir 300 personas, sólo va a recibir 75, “ese es el acuerdo que se tiene estipulado para el lunes, ya que posterior a esa fecha se determinará el cierre, es inminente que vamos a cerrar’’.

Añadió que los negocios que cerraron fueron grupo Mango Deck y Coco Bongo por operación y media de responsabilidad ante la contingencia sanitaria, misma que traerá una crisis económica por lo que es importante que todos se preparen.

Ricardo Araoz Gamiño, empresario de Los Cabos, dijo que a partir del pasado jueves se tomó la decisión de cerrar el restaurante de Los Barriles, mientras que el viernes 20 cerraron Arremango y Mango Deck.

“Para que esperar a que nos obligue la autoridad si ya somos suficientemente grandes para saber qué conviene y qué no, así que los empleados, que son la mayor riqueza que tienen los negocios, también los debemos de cuidar.

Recalcó que es de suma importancia cuidar la salud de todos, enfatizó que reanudarán actividades en los restaurantes hasta que la autoridad sanitaria así lo diga, “los empleados no tienen por qué preocuparse ya que se les estará pagando como si estuvieran trabajando, además de que los productos perecederos serán repartidos entre los trabajadores, todo con la intención de que no salgan de sus casas, además de que recibirán algunos productos de la canasta básica”.

Por su parte Sebastián Robles, representante de Coco Bongo, dijo que como medida preventiva y como empresa responsable han decidido cerrar operaciones hasta nuevo aviso, “en un par de semanas llevaremos a cabo una evaluación de la situación para decidir qué hacer”.