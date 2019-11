Alida, desde su natal Oaxaca viene a buscar la manera de recuperar su salud

Cabo San Lucas.-Alida vive en un cuarto que le presta su hermana, desde que llegó de su natal Cubitán de Dolores Oaxaca, sin trabajo, ha sorteado adversidades en este destino de playa.

Está postrada en la cama, en un cuarto de material sin emplaste, sin ventanas y con una puerta provisional de madera; Alida García Sánchez acepta hablar para ver si alguna asociación o personas pueden ayudarla para que un médico especialista la apoye en su situación.

“Desde que nací he tenido esta bola atrás, una pierna era más grande que la otra, ha sido difícil mi situación porque mis papás nunca me llevaron con algún doctor, sólo que desde que nací así he estado”.

“Tengo veintinueve años, tengo que usar pañal porque no tengo control para orinar, antes podía caminar mal pero lo hacía, pero a raíz de que una de mis piernas se le fue haciendo úlcera, se me fue haciendo un hoyo, así le digo yo, y cuando fui al hospital me tuvieron que cortar la pierna’’.

Las pocas cosas con que cuenta Alida se encuentran limpias, la cama de su hija impecablemente tendida y la cama de ella igual, en la entrada está la silla de ruedas que ya casi no usa por que sigue con dolor que no le permite ni estar sentada ni acostada del lado de izquierdo.

Alida es madre soltera, su niña tiene ocho años y se llama Luz Guadalupe, una niña inteligente, que comenta con su mamá el acontecer de su día de clases.

“Llegué a Los Cabos porque quería conocer a mi hermana, porque cuando yo nací ella se salió a trabajar, y por más de veinte años no supe nada de ella, hasta que un día me decidí y le marqué, ella tenía contacto con una tía y le pedí su teléfono para poderla conocer’’.

“Yo creía que si salía de mi pueblo iba a poder curarme, los médicos no me dijeron qué es lo que tengo o porqué nací así, pero yo estaba segura que podía haber algo para curarme, y me vine con mi hermana desde el pueblo de Oaxaca, yo sabía que ella me conocía pero yo a ella no, yo quería que alguien me ayudara porque siempre he estado con mis papás”.

“A los cinco años me operaron de la pierna, no puedo trabajar, no he podido pagar médico particular para que me dé un tratamiento o me diga qué se puede hacer, porque ya me ha crecido la bola y está ahora más aguada, antes estaba dura, pero ahora como que está extendida y me duele mucho’’.

“Mi hermana es la que me apoya en todo, mi madrina es la que me ayuda a limpiar pero a veces sí me siento triste, a veces siento feo, porque nunca fui a la escuela, no salía, decían que me iban a mandar al Teletón pero a mis papás les daba miedo’’.

“Tengo Seguro Popular y gracias a eso hace unas semanas me tuvieron que operar porque tenía agua en los pulmones, gracias también a los médicos que se enteraron para poder hacerla, pero ahora quisiera que algún doctor me diga qué tengo en la bola atrás de mi espalda, que cada día es más dolorosa, me dan medicamentos pero a veces no me calman el dolor’’.

Alida dice que no se cayó de pequeña, ni su mamá se golpeó, pero agrega, “para mí ha sido un poco feo, todo el tiempo he estado en casa, no estudié, sé leer y escribir un poquito, nunca me llevaron, decían mis papás que los demás se iban a burlar de mi’’.

“Tengo como dos o tres semanas que me empezó a crecer más la bola, ya no me puedo sentar, es más fuerte el dolor, no me explico, pero es muy fuerte”. “A veces no me da hambre, a veces me siento triste, todo me molesta, a veces digo que ya me quiero morir, pero por mi hija aquí sigo, porque yo siempre decía que tenía ganas de ser mamá, que quería tener una niña y se me concedió, era lo que más quería y que no me iba a morir sin tener una’’.

“Gracias a Dios –añade-un matrimonio me está apoyando, me van a mandar la ambulancia de Bomberos ya que el día veinte tengo consulta, pero ya no me puedo mover y ellos se compadecieron de mi situación y me están apoyando de esa manera”.

Alida recuerda que un sobrino nació con la misma condición que ella, “no sé porqué pero uno de mis sobrinos nació igual que yo, pero a él ya lo están llevando al CRIT y al Teletón donde le están dando apoyo, usa pañales lo han llevado al doctor, pero no dicen porqué’’.

Para Alida los días transcurren con la esperanza de que haya una buena noticia para su salud, “me despierto, aquí me quedo, sólo de este lado puedo estar, no puedo moverme y ahora se hace más intenso el dolor porque desde hace cuatro meses me operaron del pulmón en La Paz”.

Alida García Sánchez necesita apoyo de pañales para adulto, despensa, y no pierde la fe en encontrar algún especialista que pueda darle un diagnóstico positivo para recuperarse del dolor que ha sentido en las últimas semanas, el teléfono para contactarse es el 624 215 27 94, para que Alida tenga una luz de esperanza.