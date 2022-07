¡Le llueve sobre mojado! Alejandro Moreno recibe múltiples denuncias

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, se ha visto envuelto en varias polémicas, luego de que se dieran a conocer una serie de acusaciones en su contra por el tráfico de influencias, desvío de fondos federales, entre otros más.

El problema surgió en sí, luego de que se diera a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) había iniciado una carpeta de investigación por los delitos antes mencionados contra el dirigente del PRI. Dicha información había sido publicada en la cuenta oficial en Twitter del Gobierno de México.

En dicho tuit, se mencionaba que Moreno sería investigado por los posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal. No obstante, dicha publicación fue eliminada minutos más tarde. Esta investigación está en manos de la FGR y aparentemente se unirá a la denuncia interpuesta por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores contra “Alito”, como es conocido, por enriquecimiento ilícito.

Ante todo los acontecimientos recientes, el priista realizó una gira por Europa en donde aprovechó para denunciar al gobierno de México que preside AMLO ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), argumentando que el gobierno morenista buscaba debilitar a los partidos de oposición.

Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que dicho tuit había sido un error, pues si bien es cierto que había una investigación contra el servidor público por parte de la FGR, no se tenía que haber filtrado la información. Sin mencionar que el hecho de que el gobierno no promoviera esos juicios, no significaba que sería actuarían como “tapadera”.

Respecto a la denuncia que interpuso Moreno en Europa, el mandatario federal aseguró que no había ningún problema por las acusaciones del priista, pues el gobierno tenía la “conciencia tranquila”. Recalcó que las denuncias habían sido presentadas por el gobierno de Campeche, por lo que el caso era responsabilidad de la Fiscalía de dicho estado.

También mencionó que el polémico tuit fue culpa de una integrante de la Coordinación Social de la Presidencia de la República y no de Jesús Ramírez, que es el coordinador general de dicha institución.

No obstante, la Fiscalía de Campeche cumplimentó una orden de cateo en una de las viviendas de Moreno, luego de que Sansores publicara unos supuestos audios en los que se le involucraba a “Alito” en estos delitos. Sin embargo, coincidió que en ese momento, el priista se encontraba de viaje por Europa por lo que tuvo que salir aclarar mediante un video en redes sociales de que no se encontraba huyendo del país.

En tanto al expediente, este fue abierto en parte con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), quienes detectaron operaciones irregulares que involucrarían al exgobernador y personas cercanas a él.

Luego de esto, el representante del PRI, fue retenido en migración al llegar a Ciudad de México por el Instituto Nacional de Migración (INM), que en palabras de López obrador, dicha alerta no se aplicó a su salida sino a su regreso porque ya estaba en el sistema.

Layda Sansores expone que Moreno tiene imágenes íntimas de diputadas del PRI

La gobernadora de Campeche continuó arremetiendo contra Alito Moreno, pues también realizó una serie de declaraciones en su programa “Martes del Jaguar”, en las que aseguraba que el priista tenía bajo su poder fotos íntimas de muchas mujeres pertenecientes a dicho partido.

“Él es muy cautivador. Cuidado, diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos, unas hasta desnudas a “Alito” y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos. No pueden intimar con este señor porque él no tiene escrúpulos. Es nada más una advertencia. Nosotros hemos sido muy cuidadosos de que esas fotos no salgan a la luz. Pero yo creo que sí hay que tener mucho cuidado”, dijo la gobernadora.

Luego de esto, el líder del PRI acusó a la gobernadora de intentar intimidarlo y extorsionar a las legisladoras para que no voten en contra de la reforma electoral. Ella contra respondió con un tuit en tono de burla.

T-e f-e-l-i-c-i-t-o qué bien actúas… nos vemos a las 8 pm. — Layda Sansores (@LaydaSansores) July 12, 2022

Diputadas denuncian a Sansores por violencia de género, e internautas las relacionan con el síndrome de Estocolmo

Recientemente, el representante del partido acudió a la FGR en compañía de las legisladoras para denunciar formalmente a Sansores por “violencia política de género”. Este hecho generó una ola de discusiones pues hubo fuertes críticas contra las integrantes. Entre estas se hizo tendencia en Twitter el hashtag #SindromedeEstocolmo en el que usuarios relacionaban la relación de las diputadas con Alito Moreno, descalificando la acción de las integrantes del PRI y su alianza con este “supuesto agresor”.

Pero Moreno dijo que la gobernadora realizó insinuaciones contra las diputadas federales y ataques contra ellas por ser mujeres, cuyo trasfondo era el de descalificarlas y cuestionarlas por sus capacidades.

“Las diputadas y los diputados federales del PRI acudimos a la @FGRMexico para presentar la denuncia contra @LaydaSansores, por las calumnias y violencia ejercida en contra de la dignidad de las legisladoras. No permitiremos que quede impune el ataque a las mujeres”, se lee en su publicación de Moreno.

Todo parece indicar que las legisladoras planean presentar una queja ante las 32 Comisiones de Derechos Humanos del país. Sin embargo, ella finalizó diciendo que lo que hizo era una advertencia y no lo hizo con la intención de vulnerar a ninguna de ellas.