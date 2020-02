Alpinista Rubén Arellano conquista el Kilimanjaro

(Notimex).- Luego de cinco días complicados, el alpinista mexicano Rubén Arellano conquistó la cima del Kilimanjaro, la montaña más alta de África, y satisfecho con su logro ya se fija en nuevas metas

El martes pasado comenzó el ascenso a la montaña que se ubica en Tanzania y tras cinco días recorrió casi 64 kilómetros para llegar a lo más alto, a 5.895 kilómetros de altura, más un día para bajar.

“Fue muy complicado, nunca había escalado una montaña tan alta, el recorrido fue de seis días, los primeros cinco en madrugada sales a hacer la cima”, las últimas horas las más complicadas por el cansancio acumulado y en una jornada complicada. “Empiezas a escalar por la mañana el día cuatro a las ocho de la mañana y terminas a las cuatro de la tarde, descansas un poco y a las 12 de la noche sales a hacer la cima por ahí de las 8 de la mañana y luego bajas alrededor de cinco-seis horas más, es una jornada demoledora, agotadora”, dijo a Notimex.

Arellano Chávez, quien de niño fue diagnosticado con estenosis aórtica y que fue operado dos veces a corazón abierto, añadió que otra de las cosas complicadas que debió sortear fue el frío extremo.

“El clima fue muy complicado, hacía mucho viento, el frío era tan extremo que me llegaba a congelar los dedos incluso con dos pares de guantes, me dolía tanto que el dolor me llegaba al codo, fue complicado y agotador”.

Tras su recorrido de más de 60 kilómetros para alcanzar la cima, lo único que desea Rubén en este momento es descansar, aunque ya se fija nuevas metas y el Aconcagua, en Mendoza, Argentina, sería el siguiente reto.