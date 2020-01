Alto costo de la energía eléctrica, asunto pendiente de solucionar en Los Cabos: AHLC

Cabo San Lucas.- La presidente ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Lilzi Orcí, reconoció que las altas tarifas de luz que se aplican en Los Cabos y en Baja California Sur sigue siendo una de las preocupaciones más importantes para los hoteleros en este inicio de año, porque si bien ya no subió el precio después de mayo del año pasado, de todas formas la tarifa que aquí se aplica sigue siendo de las más altas del país.

“Los hoteles están pagando más del doble en algunos casos, conforme a dos años atrás; nosotros seguimos con ese tema, día a día está en la agenda de la Asociación de Hoteles, lo que tendríamos que hacer para que pueda bajar la tarifa es la forma en que se genera la energía aquí en el destino, ese es un tema que estamos todos involucrados, que todos nosotros los que aquí vivimos nos afectó, y ahorita estamos nosotros dentro de un comité de energía que formó el Gobierno del Estado”, puntualizó.

En ese comité mencionó, se abordan estos temas las alternativas que están proponiendo, se van a estudiar para ver las afectaciones climáticas o cómo llegaría por la cuestión de transmisión de la energía eléctrica.

“No debemos quitar el dedo del renglón porque ahorita se calmó lo de los apagones, porque bajó el consumo, pero empiezan otra vez los meses de verano y vamos a estar otra vez metidos en la misma situación complicada”.

Destacó que los hoteleros están conscientes de que necesitan generar más energía, pero no por eso se van a tomar decisiones apresuradas de una manera que no sean las más adecuadas para el estado.

En cuanto a los amparos, dijo que son un total de 63 que están en proceso y ya se fueron a juicio mercantil, los abogados dan reportes mensuales, pero esto fue en contra las tarifas nada más, no para la generación de energía en la entidad, que es otro tema pendiente y preocupante, concluyó.