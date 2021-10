Altos costos en la luz, una de las afectaciones de reforma energética: AHLC

El presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos (AHLC), Mauricio Salicrup, aseveró que con la reforma energética se dan tres pasos hacia atrás, con una ideología del pasado, en donde se está encareciendo el producto, haciendo menos dinamismo y sobre todo, no está México colaborando internacionalmente como se había dicho en el pacto del Cambio Climático.

Externó su rechazo y preocupación ante la reforma energética del presidente López Obrador, porque aseveró que no solamente son los apagones la problemática, sino también la situación de las tarifas.

“No solamente son los apagones también estamos teniendo una situación de tarifas, estamos recibiendo en la Asociación de Hoteles quejas de ciudadanos que evidentemente saben que traemos ese tema sobre el escritorio, gentes que nos muestran recibos de luz pagando en temporada de verano 3, 500 pesos y ahorita hasta de 25 mil pesos, es cuando uno dice dónde está el apoyo de trabajar por la gente, nosotros si queremos que se trabaje por la gente, estamos muy abocados a eso y nuestra lucha por lo de la CFE siempre ha sido pensando en la comunidad, no pensando para particularmente en los hoteles”, subrayó el entrevistado.

Al preguntarle si en Los Cabos se sumaría a las acciones de resistencia al pago de luz como lo están haciendo en varios estados del país en protesta por el encarecimiento del servicio eléctrico, respondió que por supuesto que no está de acuerdo en esa medida que nada soluciona la problemática.

“Nosotros no haríamos eso porque lo que están generando las gentes que están dejando de pagar es que nos lo cobren a los que si pagamos, eso es evidente y se está dando esa reacción, vamos primero por el accionar para que se hagan las cosas como se deben de hacer, el entrar en una lucha de no te pago, no da ningún resultado”, recalcó.