Alumnos de preparatoria de BCS fuera de control

Derivado de las amenazas de tiroteo, peleas escolares y casos de intoxicación por ingesta de brownies, que presuntamente estaban rellenos con sustancias ilícitas, fue una semana llena de incertidumbre para muchos padres de familia con estudiantes del nivel medio superior de Baja California Sur (BCS), lamentablemente las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha emitido algún comunicado al respecto y mucho menos las acciones que se realizarán en las escuelas.

El pasado lunes 10 de octubre en el Colegio de Bachilleres Plantel 02 en San José del Cabo, se suspendieron clases derivado a una amenaza de tiroteo en las instalaciones, con una frase escrita en los baños la cual decía “LUNES 10 DE OCTUBRE HARÉ UN TIROTEO, SI TE VEO LO SIENTO”, lo que alertó al personal administrativo, padres de familia y a las autoridades, lo que derivó en un operativo por elementos de la Secretaría de Marina, Policía Municipal y directivos de la escuela, el cual descartó la presencia de armas o artefactos que pusieran en riesgo a la comunidad estudiantil.

Días después, comenzaron a circular videos en las redes sociales donde se apreciaba el indignante comportamiento de jóvenes estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) de los planteles 04 y 07 en San José del Cabo, donde se evidenció cómo los jóvenes utilizaban una unidad deportiva como zona de pelea.

De acuerdo con los comentarios vertidos en la red, este tipo de peleas surgen de manera cotidiana en el velódromo de Santa Rosa, espacio deportivo aledaño a la institución de educación, particularmente cuando finalizan las clases del turno vespertino alrededor de las 18:00 a 20:00 horas.

Una amenaza de tiroteo se volvió hacer presente, pero en las instalaciones del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), ubicado en las calles Álvarez Rico y Lorenzo Núñez de la colonia Emiliano Zapata en la ciudad de La Paz, a escasos tres días de la movilización por un reporte similar en el municipio de Los Cabos.

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) de nueva cuenta estuvo en la mira tras el reporte de dos alumnas del plantel 04 en San José del Cabo, que sufrieron una intoxicación por el consumo de brownies, que se presume estaban llenos de sustancias ilícitas, esto la noche del viernes 14 de octubre, lo que originó una movilización policíaca en la colonia Santa Rosa.

De acuerdo al reporte en redes sociales, fueron dos mujeres del plantel quienes compraron brownies y tras consumirlos, comenzaron a tener síntomas de intoxicación. Directivos del plantel alertaron a unidades paramédicas, arribando Cruz Roja, personal de la Dirección de Protección Civil, bomberos y unidades de Seguridad Pública de Los Cabos.

Se tiene conocimiento que continúan las investigaciones por los hechos que suman dos amenazas de tiroteo, incidentes por peleas e intoxicación por ingesta de un postre, estos últimos en el mismo plantel escolar, no obstante, no se tiene nada claro aún, inclusive, la SEP no ha emitido informe al respecto.

Algunos padres se dicen tranquilos porque Cobach plantel 02 de San José del Cabo cuenta con vigilancia en los cambios de turno, sin embargo, otros se manifiestan preocupados por los otros incidentes, en especial por la intoxicación de las jóvenes del Cecyt 04, por lo que solicitan acciones por las autoridades de seguridad y por los directivos de dichas instituciones de educación.