Alumnos de nivel básico regresarán a clases el 29 de agosto

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el lunes 29 de agosto dará inicio el ciclo escolar 2022-2023 para el nivel de educación básica. Al respecto, la titular de la SEP en Baja California Sur, Alicia Meza Osuna, detalló que una vez que comiencen las clases los profesores realizarán pruebas diagnósticas a los alumnos para determinar si tienen algún grado de rezago académico.

La secretaria recordó que durante los últimos dos años los estudiantes pasaron largos periodos en clases a distancia, lo que afectó el rendimiento académico de muchos niños. Destacó que por ello es importante arrancar el ciclo con un panorama que permita adaptar las estrategias educativas de cada maestro a las necesidades de sus alumnos.

“A partir del inicio del ciclo escolar vamos a aplicar una estrategia que se llama Estrategia Nacional para las Trayectorias Completas, Continuas y de Excelencia de los alumnos de educación básica. Esta estrategia consiste en recuperar aprendizajes que no se han podido adquirir o sobre los que no han podido acceder los alumnos por no tener las clases regulares de forma presencial”, informó.