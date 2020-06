Amanda Nunes va por triunfo histórico en UFC

Notimex.- La peleadora brasileña Amanda Nunes buscará demostrar por qué es considerada una de las mejores de la historia cuando enfrente a la canadiense Felicia Spencer, en el pleito estelar de UFC 250.

Amanda, que también es monarca de peso gallo, pondrá en juego el pluma de Ultimate Fighting Championship (UFC) en la velada a realizarse en el Apex de Las Vegas y sin aficionados debido a la pandemia por el COVID-19.

La “Leona”, quien ya defendió cinco veces el cetro de peso gallo, realizará la primera defensa del pluma ante una peligrosa oponente como Felicia, quien tiene en el jui jitsu una de sus principales armas para esta pelea.

Luego de destronar a Cris Cyborg en 2018, Amanda tuvo peleas ante Holly Holm y Germaine de Randamie el año pasado, y la del sábado será su primera presentación en el año en una jaula que podría ser histórica, pues podría ser la primera monarca simultánea en dos divisiones en defender sus cetros.

“Estoy al 100 por ciento, si no hubiera pelea me hubiera sentido mal. Y aunque mis rivales piensen que me pueden ganar, cuando están frente a mí no pueden”, señaló la sudamericana, quien llega como favorita al triunfo.

Entre los logros de Amanda está el de ser la campeona con más defensas entre los monarcas actuales, con cinco; tiene 12 triunfos en la empresa, el mayor número de cualquier mujer en UFC, y una racha de 10 en fila, también histórica.

En otras peleas de esa cartelera, el brasileño Raphael Assuncao tendrá como rival a Cody Garbrandt, duelo en peso gallo entre peleadores que llegan con la necesidad del triunfo luego de sufrir dos y tres derrotas seguidas, de manera respectiva.

Otros pleitos serán entre Aljamain Sterling y Cory Sandhagen, en la misma división; Neil Magny chocará contra Anthony Rocco Martin, en peso welter; y Eddie Wineland irá contra Sean O’Malley, en gallo, en la cartelera estelar de la noche.