Amantes de lo ajeno no están respetando la cuarentena, están saliendo a robar a las escuelas

Cabo San Lucas.- Los delincuentes no están acatando el “quédate en casa” por el COVID-19 y están saliendo a robar no nada más a las casas habitación sino también a las escuelas, se han llevado cableado y equipo como bocinas y proyectores, lo cual viene a agravar las necesidades en los planteles educativos, así lo informó el Jefe de los Servicios Regionales de la SEP en Los Cabos, René Hernández Jiménez.

Indicó que ayer los amantes de lo ajeno entraron a la escuela primaria Felipe de Jesús Pedroza y se llevaron materiales como bocinas y proyectores, reiterando que eseto si les está generando un conflicto no solo en San José del Cabo sino también en Cabo San Lucas.

“Obviamente la Secretaría de Educación Pública tiene algunos guardias de seguridad pero no son suficientes, no se tiene el personal para cubrir las 24 horas del día, se cubre sobre todo el turno nocturno donde se le da prioridad sin embargo esto no ha sido suficiente para detener a la delincuencia que también ha sofisticado sus formas de robo y eso les ha permitido ingresar a los planteles y hacer daño”.

Reveló el Jefe de la SEP en Los Cabos que en Cabo San Lucas se han registrado 4 robos en escuelas, mientras que en la cabecera municipal llevan tres intentos y uno consumado, esto desde el 23 de marzo al 7 de mayo.