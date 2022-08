Amazon Prime Video: estrenos de agosto 2022

Amazon Prime Video ha generado una fuerte audiencia y sus suscriptores constantemente están al pendiente del catálogo de la plataforma; es por eso que aquí enlistamos los estrenos más esperados de este mes de agosto, entre los cuales destacan producciones originales, infantiles y mexicanas

All or Nothing: Arsenal (4 de agosto)

Para los fanáticos del futbol y los documentales, llega una nueva edición de la serie All or Nothing; esta vez centrada en el Arsenal de la Premier League, durante la temporada 2021-2022.

Con el sello característico que distingue a esta producción, nos contarán y mostrarán el trabajo de Mikel Arteta en su propósito de cambiar el rumbo del equipo, tras la partida de Unai Emery.

Entrar a los vestidores y conocer el día a día de los jugadores, cuerpo técnico y staff, es algo que no puedes perderte.

Doblemente embarazada 2 (5 de agosto)

Las producciones mexicanas en esta plataforma continúan y ahora llega la secuela de esta cinta, pero lo hace sin su protagonista.

La primera parte de esta historia se estrenó en 2019 con Maite Perroni en el papel principal, y tras el éxito en taquillas, los productores decidieron crear la segunda entrega, ahora protagonizada por Matías Novoa y Gustavo Egelhaaf.

En la trama, estos dos hombres son papás de tiempo completo, pero al percibir que sus hijas necesitan a una madre, ambos deciden organizar unas vacaciones familiares junto a las novias de cada uno.

El film es dirigido por Koko Stambuk y al cast se integran Carmen Aub y Michelle Renaud.

Noticia de un secuestro (12 de agosto)

Esta serie basada en la novela homónima de Gabriel García Márquez, relatará la angustia y desesperación que vivieron Maruja Pachón y Diana Turbay, tanto como sus familias, tras ser secuestradas por narcotraficantes en 1990.

El proyecto es dirigido por el chileno Andrés Wood y protagonizado por los colombianos Cristina Umaña, Juan Pablo Raba y Majida Issa.

Los Locos Addams 2 (12 de agosto)

Para los más pequeños de casa, llega la secuela de la versión animada de Los Locos Addams. Esta familia poco común vivirá aventuras muy divertidas cuando Homero y Morticia decidan emprender un road trip junto a Merlina, Pericles y compañía, en busca de vivir una buena experiencia familiar.

La parte de uno de esta saga ya lleva tiempo en el catálogo de Amazon y se espera que esta segunda cinta tenga el mismo éxito en la plataforma.

La vida secreta de tus mascotas (14 de agosto)

Continuando con la oferta para los infantes, “La vida secreta de tus mascotas” llega para hacer reír a todos en el hogar.

La cinta dirigida por Chris Renaud y protagonizada por Kevin Hart (Snowball) en su idioma original, nos cuenta de manera graciosa y alucinante, lo que “probablemente” hacen y piensan nuestras mascotas cuando nadie las observa. Si lo que buscas es soltar unas cuantas carcajadas, esta es la opción ideal.

Cabe mencionar que el doblaje latino cuenta con actores como Eugenio Derbez y Monica Huarte.

Némesis (26 de agosto)

Sylvester Stallone regresa a protagonizar una cinta que promete emocionar a más de uno y qué mejor que hacerlo con una producción original de la empresa de streaming.

La película contará la historia de un experimentado hombre con superpoderes, el cual tendrá que salir del retiro cuando la ciudad enfrente una nueva amenaza.

Este largometraje cuenta también con la participación de Javon Walton, joven actor que ha destacado por su trabajo en Euphoria y recientemente en la tercera temporada de The Umbrella Academy.

A continuación otros estrenos de la plataforma: