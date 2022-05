Aseguran que Amber Heard llora y posa para la foto en juicio contra Depp

Vox populi, vox dei y eso aplica al juicio mediático que entablan Amber Heard y Johnny Depp, durante el cual la actriz realizó una presunta pausa para que los fotógrafos la tomaran mientras lloraba, lo que ha sido criticada ampliamente en redes sociales.

Te puede interesar: Johnny Depp y Amber Heard, la dura batalla legal continúa

En un video dado a conocer hoy, se observa a Amber llevarse su pañuelo a la nariz mientras rinde testimonio y, por unos instantes, se queda quieta para luego recuperar movimiento luego de notar que ha pasado el flash de una cámara.

Este jueves la actriz aseguró que en un vuelo privado de 2014, el protagonista de “Piratas del Caribe” la abofeteó porque estaba celoso de unas escenas que ella rodó con James Franco en la cinta “The adderall diaries”.

— Sigue esta cuenta (@Irinamar004) May 6, 2022

“Mi primito de cinco años actúa mejor para llorar que Amber”, redactó @regulus_claw.

En youtube el video suma tan sólo en una cuenta más de 600 mil visualizaciones y supera los mil comentarios, muchos de los cuales reprueban el accionar de Amber.

“He notado que cuando habla de los buenos tiempos o de los hechos, su expresión facial es mínima en cuanto a movimientos, pero luego pone todas las caras posibles cuando revive el abuso que experimentó. Creo que se vuelve muy expresiva cuando miente”, consideró la usuaria Melissa Jane.

Heard: Me estaba gritando que todo había terminado. Él no quería casarse conmigo. Cometí este error, fue un gran error y todos me odiaban. Y recuerdo llorar en el suelo. Más que nada, estaba desconsolada.

Empieza a llorar. pic.twitter.com/Jp2RwGJIap

— Mario Mojica Cuello (@mariomojc) May 5, 2022