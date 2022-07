Ambientalistas llaman a respetar a las tortugas marinas durante anidación

Foto: Bismarck Moyrón

Las tortugas marinas se encuentran en medio de su temporada de anidación. La tortuga golfina es la que suele observarse desovando en Todos Santos, un sitio reconocido por la actividad de liberación de tortugas.

Aunque el desove se da principalmente en las costas del Pacífico, esto también ocurre en playas del Golfo de California. Algunas tortugas incluso han desovado en el malecón de La Paz.

En este sentido, la cofundadora de Kahal Bajasur, Graciela González Franco López, indicó que se debe ser respetuoso de esta especie y de su proceso de anidación. Por ello, mencionó que, en caso de que nos encontremos una tortuga marina, se debe mantener la distancia y evitar molestarla.

“Lo mejor que puedes hacer es dejarla anidar normalmente. Las tortugas ellas mismas se van a dar cuenta si están incómodas y se van a alejar; pero, si estás viendo que se está acercando, pues hacerte un lado, a lo mejor bajarle a la música. Puedes contemplar desde una cierta distancia”, explicó.

Es importante no tocarla y asegurarnos de que las mascotas que nos acompañan tampoco se acerquen a ellas. Una vez que deje los huevos y se vaya del lugar, se debe cercar el área con palos o piedras formando un círculo de aproximadamente un metro de diámetro.

Graciela recordó que, debido a la posible presencia de nidos, es importante no manejar vehículos en las playas. “También a lo que los invito es a no meter cuatrimotos, no meter coches. Realmente el problema de utilizar las caras de las playas como autopistas no es solo la cuestión del peligro a las demás personas, como ya sabemos, sino que también estás compactando la arena. Este peso de tu vehículo compacta la arena, hace el proceso de anidación muchísimo más complejo para las tortugas y además también puede ser que hayas aplastado un nido”, expresó.

Aunque el nido no haya sido destruido, la compactación de la tierra podría ocasionar que, una vez que nazcan, las tortugas no puedan llegar al mar.

“Las crías que están adentro del huevo al querer salir pues se les va a complicar muchísimo. Imagínate, son 50 cm de nido y ahora recién nacida sal con arena compactada, pues se les complica muchísimo”, mencionó.

La activista enfatizó que, al momento de acudir a una playa, tenemos que ser visitantes conscientes de que el espacio en el que estamos merece respeto y que debemos cuidar su flora y su fauna.