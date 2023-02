Amenazan con paro, empleados de confianza del Gobierno de BCS

Son 30 trabajadores del área de seguridad de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de la Policía Estatal Preventiva, quienes se manifestaron a las afueras del edificio del Centro de Justicia Penal de La Paz, para mostrar su inconformidad por el incumplimiento de los bonos navideños que se les deben a 481 trabajadores de distintas áreas de seguridad desde el 2021.

A este tema, se le agrega la imposición de una tarjeta de monedero electrónico llamada Proxel Pay, donde se les deposita una parte de su salario mensual equivalente a $1,800 pesos por concepto de “apoyo de despensa” sin su consentimiento. Sin embargo, al intentar disponer del dinero en efectivo reflejado en la tarjeta se les cobra una comisión con una suma casi igual al bono otorgado.

Peor aún, el movimiento de recursos incluidos en la tarjeta de saldo, se comenzó a hacer desde diciembre del 2022, sin consultarlo con los trabajadores que vieron vulnerados sus derechos de decidir cómo y de qué forma se gastan su salario y dónde reciben el pago completo por sus servicios como empleados de confianza en los distintos departamentos de seguridad del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Lo anterior, en voz de varios trabajadores manifestados en las instalaciones del organismo penal tras reflejar su molestia por el uso obligatorio de estas tarjetas y quienes prefirieron conservar el anonimato por temor a represalias de parte de sus jefes directos. Esto fue lo que comentó una de las empleadas afectadas en entrevista con CPS Noticias.

Las supuestas tarjetas de beneficios de Proxel Pay, se caracterizan por mantener restricciones de compra, evitando que sus usuarios no puedan adquirir varios artículos básicos pagando con la placa de plástico solo en establecimientos determinados.

La empresa multinacional Broxel, es la encargada de dotar las cuestionadas tarjetas a los equipos de trabajo de confianza en la zona sur y norte del estado. Como lo explicó otra trabajadora manifestante que pidió omitir su nombre por cuestiones de seguridad.

“Hubo una mesa de diálogo con una comisión, entonces no sé si la comisión autorizó que no sacaran la despensa de la nómina para pagarlo separado en la tarjeta. No hubo acuerdo -tras la manifestación de los trabajadores afectados- entonces hace falta hacer una reunión para que nos expongan de diversas áreas y hacer un consenso general. Ayer hubo muy poca gente entonces no se llegó a algo claro”.