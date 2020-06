AMLO aceptará renuncia de titular de Conapred

Foto: Milenio

Grupo Milenio.- Propondrá a una mujer indígena para que ocupe el cargo de titular del Consejo Nacional para Erradicar y Prevenir la Discriminación, tras la inminente renuncia de su actual titular Mónica Maccise Duayhe.

“Quiero aclarar que nosotros, no de manera simulada, vamos a seguir combatiendo el racismo y la discriminación; va a permanecer (el Conapred), pero se va a ver la forma, si se creó por acuerdo o decreto presidencial, y si no es por ley, si depende del Ejecutivo, a mí me gustaría que se integrara a la Segob y que formara parte de la oficina de derechos humanos de la Segob y que se redujera el aparato burocrático; y que además se nombre, si a mí me corresponde hacerlo, a una gente con convicciones que realmente esté en contra del racismo y la discriminación.

“En el relevo, si existe esta renuncia, propondría a una mujer representante de los pueblos indígenas, porque los más humillados de México, lo más vilipendiados, los que han padecido más el racismo, han sido los indígenas; me gustaría que ese cargo estuviese representando por una mujer indígena”.