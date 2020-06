AMLO acusa a empresa española de promover campaña en su contra

RT.- El mandatario mexicano señaló que la manera en que su administración intenta acabar con los privilegios de empresas españolas, tiene muy molestos a un medio de España, el cual, dijo, no ha informado suficiente sobre los casos de corrupción que involucran al rey emérito Juan Carlos I.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la empresa española Iberdrola promueve una campaña en contra de su administración que es apoyada por medios como el periódico El País.

Al hablar sobre las tarifas eléctricas en México, el presidente mencionó la manera en que la exsecretaria de Energía Georgina Kessel trabaja ahora para Iberdrola. En el consejo de administración de esta empresa, además, se encuentra el expresidente Felipe Calderón, luego de que durante su gestión al frente del país se concedieron contratos a la firma, que ahora cuenta con el “monopolio” de la energía eléctrica privada en México.

La empresa energética de origen español tiene una cuota de mercado en México cercana al 15 % de la energía eléctrica que se consume en el país.

En la última semana, el titular del Ejecutivo mexicano ha señalado que procederá legalmente contra las empresas españolas que fueron beneficiadas en administraciones anteriores mediante prácticas de corrupción.

A pesar de que desde el inicio de su administración el mandatario mexicano había insistido en no meterse en asuntos políticos de otros países, volvió a mencionar el escándalo de corrupción que involucra al rey emérito Juan Carlos I.

“Yo lamento lo que está pasando en España, que no se informa, no se dice nada. El pueblo español, un pueblo trabajador, un pueblo honesto, tiene ahora que cargar con la vergüenza de que aun por instrucción, por recomendación de un juez, debía ser investigado el rey, el que abdicó al mando y a la corona. Y en un tribunal especial se le exonera. Entonces, no hay justicia para todos. Se habla de una presunta relación de complicidad en un acto de corrupción. Y no pasa nada”, dijo López Obrador.