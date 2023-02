Reclama AMLO a dueños de Aeromar por mala administración

El presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó este jueves, en la conferencia de prensa mañanera, a los dueños de Aeromar, empresa que ayer anunció el cierre de operaciones por imposibilidad financiera, por haber administrado de mala manera la aerolínea.

Desde el estrado de Palacio Nacional, López Obrador aseguró que los adeudos de Aeromar no iniciaron con la pandemia, sino mucho antes. Incluso, mencionó que el estado mexicano le permitió no pagar diversas responsabilidades patronales, sin embargo, no funcionó para la recuperación económica.

Por ello, confirmó que buscarán que se les pague a los empleados conforme a derecho y, luego, iniciarán procesos contra los dueños para que cubran los adeudos con la administración pública.

“No le pagaban a los trabajadores; nosotros, para que no cerrara la empresa, mantuvimos sin cobrarles deudas al Estado mexicano, al aeropuerto, al SAT, Infonavit, a distintas dependencias a las que les deben; al final dijeron ‘cerramos, no podemos’ y se está buscando, fue la instrucción que dí, apoyar a los trabajadores”.

Finalizó diciendo que no rescatarán a la empresa, ya que financieramente hablando es muy alto el costo, aunque ‘la empresa quiebra y los dueños se protegen’, mencionó.