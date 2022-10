AMLO afirma que el INE no desaparecerá; busca evitar fraude

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este 31 de octubre, que la Reforma Electoral que busca impulsar su administración no pretende desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE).

El mandatario acusó a opositores por emprender una campaña de desprestigio en contra de la propuesta de reforma.

“Tienen una campaña engañando a la gente (…) Es una reforma electoral para que haya democracia, no es desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones, eso no va a desaparecer, ni tampoco el tribunal. Lo que no queremos es que continúe este sistema corrupto, antidemocrático que está en poder de los conservadores, porque son capaces de hacer un fraude más adelante”, tajó.