AMLO anuncia incremento de medidas sanitarias en aeropuertos

México (Milenio).- El Presidente llamó a los migrantes mexicanos en Estados Unidos a evitar viajar al país, sin embargo, señaló que de hacerlo, en los aeropuertos se incrementarán las medidas para detectar posibles casos de Covid-19.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que debido a que entre México y Estados Unidos no hay restricciones aéreas derivadas de la pandemia de coronavirus, se aumentarán en el país las medidas sanitarias para detectar posibles casos de Covid-19, tanto para quienes salen, como para quien ingresa.

El Presidente señaló que si bien no se cerró el espacio aéreo entre México y Estados Unidos, exhortó a los “paisanos” a evitar viajar de regreso al país, sin embargo, dijo que de ser necesario que regresen, en los aeropuertos se han incrementado las medidas sanitarias, tanto para ingresar como para salir.

“No cerramos el espacio aéreo, no se cierran vuelos, solo en el caso de los vuelos a Estados Unidos de manera especial, en todos los casos, pero de manera especial a nuestros paisanos, decirles que si pueden que no viajen a México, si hay urgencia desde luego y no hay ninguna restricción pueden venir a México.”

“Hemos tomado la decisión de tener medidas sanitarias más estrictas en aeropuertos de entrada y de salida, estamos logrando el secretario de relaciones está haciendo extraordinario trabajo con gobiernos de otros países”, dijo.