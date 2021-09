AMLO anuncia “retiro completo” en 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que al terminar su mandato, “si la gente lo decide en la revocación de mandato”, se retira completamente a finales de septiembre de 2024.

“Y es retiro completo (…) Nada, no vuelvo a participar. Cancelo el Face, el Twitter, mi teléfono, todo. No vuelvo a estar en un acto público, voy a procurar que no me tomen ninguna foto porque entonces sí voy a poder estar totalmente cómodo.

“No hace falta estarse rasurando toda la mañana. Entonces con los árboles, con los pájaros; escribiendo y eso no para publicar cada año, no. Voy a publicar saliendo, a los tres años para no tener nada que ver”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.