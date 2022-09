“Se nos cayó la economía, pero ya logramos recuperar los niveles previos al COVID”: AMLO

Con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que a pesar de que la economía se cayó, se logró la recuperación de “los niveles previos al COVID”.

Desde la zona de murales de Palacio Nacional, afirmó de que a pesar de que no ha habido crecimiento, una mejor distribución del ingreso ha permitido aminorar la desigualdad y la pobreza, ya que detalló los ricos ganan en promedio 16 veces más que los sectores pobres.

En su mensaje con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno, el titular del Ejecutivo federal señaló que, de acuerdo la última Encuesta del Ingreso y Gasto de los Hogares del Inegi, de agosto a noviembre de 2020, donde los ricos ganaban en promedio 18 veces más que los pobres, en 2020 esta desigualdad disminuyó a 16 veces.

Por su parte, en cuanto al plan “cero corrupción” y la erradicación de los privilegios en el gobierno, destacó que estos han significado ingresos extras al erario público de hasta 2.4 billones de pesos.

Agregó que, a estas acciones, se suman la cancelación de la condonación de impuestos a grandes contribuyentes y el combate a la evasión fiscal, las cuales han permitido un ingreso excedente de hasta 1 billón 700 mil millones de pesos.

Destacó que el manejo del presupuesto ha permitido incrementar considerablemente la inversión pública y realizar obras como en el sector energético, donde se ha invertido para rehabilitar las seis refinerías; para construir Dos Bocas, Paraíso, Tabasco; y comprar la refinería Deer Park, en Texas.

Mientras que en cuanto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se ha realizado una inversión de 9 mil 300 millones de dólares para la construcción y modernización de 34 proyectos, impulsando la generación de energía limpia con la renovación de equipos de 16 hidroeléctricas y la construcción del parque de energía solar más grande de Latinoamérica en Sonora.

Destacó que, a pesar de la pandemia, México es autosuficiente en la producción de frijol, asimismo agregó que el sector agropecuario, en 2021, creció 1.3 por ciento y en el primer semestre de este año el incremento fue de 3 por ciento.

Por su parte, en materia de inversión pública presumió la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, el cual dio pie a la contratación de mil 498 pequeñas, medianas empresas, generando con ello 169 mil 312 empleos.

Sobre el Tren Maya, estimó que se terminarán de construir los mil 554 kilómetros de vías y a partir del mes de julio del próximo año, comenzarán a llegar los 42 trenes con 219 vagones.

Sobre la Guardia Nacional, explicó que la intensión de otorgar el mando a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la corporación se convierta en la principal institución de seguridad pública del país.

“Que nadie se confunda, o se haga el que no sabe, en nuestro gobierno no hay personas como García Luna, no se permite la violación de derechos humanos, la autoridad no es cómplice, encubridora y tampoco ejecutora de torturas y masacres no se admiten relaciones de complicidad con nadie y, por el contrario, se combate la impunidad. Existe toda la voluntad para no dejar sin castigo ningún delito”, añadió.