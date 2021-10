AMLO llama a democratizar las organizaciones empresariales

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a democratizar a las organizaciones empresariales, así como los sindicatos.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador indicó:

“Mucho tiempo de estar con el mismo esquema de una representación ficticia, no legítima. Deben de haber organizaciones empresariales que auténticamente defiendan, protejan, a los empresarios, que no estén solo defendiendo a grupos de intereses creados.

¿Quiénes nombran a estos dirigentes?¿Los empresarios? No, son los de mero arriba que se ponen de acuerdo porque empresarios hay millones, pero de esos millones, la mayoría no conoce a sus representantes porque no hay democracia, porque es cupular, por eso hablo de la democracia como forma de vida”, expresó López Obrador.