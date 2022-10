AMLO desmiente que militares busque la presidencia

Andrés Manuel López Obrador descartó que algún militar vaya a participar en los comicios, incluso aspirar a la Presidencia de la República, pues –afirma- que no tienen aspiraciones de poder y que están abocados a sus tareas de defensa.

Dicha declaración se desprende de los comentarios emitidos la semana pasada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien refirió que cualquier militar puede aspirar a la Presidencia, siempre y cuando pase por el dictado de las urnas, esto durante su visita al Congreso de Hidalgo.

Al respecto, el mandatario federal consideró que los grupos conservadores buscan que las Fuerzas Armadas pierdan su vocación de lealtad a las instituciones.

“Nuestro Ejército no tiene esas aspiraciones de poder.Nuestro Ejército no pertenece a la oligarquía, no se deja dominar por los grupos de poder económico o de poder político, no es como otros Ejércitos, con todo respeto, este es un Ejército surgido del pueblo, por eso hablo de que es pueblo uniformado, nuestros adversarios alucinan. Quisieran que el Ejército dejara de ser leal a las instituciones y a la Patria, y al pueblo, pues no lo van a lograr.