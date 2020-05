AMLO dispuesto a revisar pacto fiscal

Aunque consideró que no es un momento adecuado para discutir cambios en la Ley de Coordinación Fiscal, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está dispuesto a que se analice la propuesta de algunos gobernadores que proponen una mejor distribución de los recursos.

“Si se quiere cambiar la fórmula para que manejen más (presupuesto) los estados que la federación pues que se analice. Yo creo que no (es buen momento de discusión), pero como ya estamos en vísperas de las elecciones, se agarran banderas, no digo que este sea el caso”, refirió el mandatario durante su conferencia matutina.

El titular del Ejecutivo expuso que la federación ha entregado en tiempo y forma los recursos que a cada estado le corresponden de acuerdo a lo que marca la ley vigente, por lo que dijo que no es válido que gobernadores afirmen que no tienen recursos, porque aseguró que se dispersan adecuadamente.

López Obrador afirmó que en la actualidad administración, los mandatarios estatales no tienen que “estar haciendo la barba a ningún funcionario”, porque Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sigue la indicación de la entrega adecuada y puntual.

Recomendó que en los diferentes niveles de gobierno se establezca la austeridad y las autoridades “se aprieten el cinturón” para disminuir el gasto de la administración pública a los ciudadanos, por lo que sugirió que se ponga atención en los sueldos de los funcionarios, que en algunos casos siendo regidores, dijo, en el pasado ganaban hasta 200 mil mensuales.

“Se debe de bajar el costo de gobierno a la sociedad (…) que no haya corrupción, que no haya lujos y liberar fondos para las obras y los servicios públicos, esa fórmula da resultados”, refirió.

El mandatario aseguró que, aunque hay entidades, donde sus gobernantes afirman que no les alcanza y en consecuencia adquieren deuda; existe un ejemplo que demuestra lo contrario, como lo es Tlaxcala.

“Como supuestamente no les alcanza, lo primeo es pedir crédito y endeudar más al estado. Hay un ejemplo que es Tlaxcala, es el único estado que no tiene deuda pública porque un gobernador, Antonio Álvarez Lima, dejo establecido en la constitución de que no pueden endeudarse”.

“Yo estaría en condiciones que se revisara lo de la ley de participaciones de coordinación fiscal, pero tendrían que verse todas las cosas, todo en conjunto porque al final de cuentas, el dinero de presupuesto es dinero del pueblo, es de todos”, puntualizó López Obrador.