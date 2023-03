Ordena INE a AMLO eliminar mensaje del “Plan C” de la mañanera

En sesión extraordinaria, el Instituto Nacional Electoral (INE) instó en calidad de “urgente” a Andrés Manuel López Obrador a eliminar el mensaje del “Plan C“ que hizo durante su tradicional conferencia de prensa “mañanera”, en referencia a la Reforma Electoral.

La autoridad electoral le dio un plazo máximo de seis horas al considerar la declaración como una violación a la equidad en la contienda de los procesos electorales que se desarrollan en Coahuila y Estado de México.

La instancia electoral federal ordenó a la Presidencia de la República a que borre los archivos de audio, audiovisuales y/o versiones estenográficas donde se evidencie el testimonio del mandatario sobre ese tema, así como cualquier otra plataforma digital y/o electrónica bajo el dominio, control o administración del Gobierno Federal.

Explica que el no hacerlo, constituye una presunta violación al principio de equidad en los procesos electorales locales, tras la conferencia matutina del 27 de marzo pasado, o en su caso, dice el INE, podrá modificarla en lo conducente, hecho que deberá realizarse en un plazo que no podrá exceder de seis horas.

¿Qué dijo AMLO en la mañanera?

Durante la conferencia para reporteros y periodistas, Obrador señaló: “Ahora hay un Plan C, no estén pensando que ya acabó todo, pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, si a la transformación, ese es el Plan C ese ya lo aplicamos en el 18, fue el pueblo el que dijo basta y se inició la transformación”.

Fue el PAN y el PRD quienes solicitaron la medida cautelar de eliminar el mensaje del “Plan C” al considerar el hecho como un aparente uso indebido de recursos públicos y violación al principio de equidad en la contienda, en detrimento de los procesos electorales locales en Coahuila y Estado de México.

Ante la petición de la senadora Kenia López, los consejeros del INE estimaron que las manifestaciones pueden vulnerar el principio de equidad en la contienda electoral en los dos estados en los que se realizarán elecciones el próximo 4 de junio para elegir gobernador.

Lo anterior, al sostener que existe afectación al principio de imparcialidad que, como servidores públicos, en ejercicio de las funciones no deben pronunciarse o hacer llamados al voto a favor o en contra de algún candidato o partido político, realizando actos proselitistas.