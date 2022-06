El presidente padece envejecimiento cerebral: Muñoz Ledo

El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo respondió al presidente, Andrés Manuel López Obrador sus dichos del viernes pasado y lo acusó de que padecer envejecimiento cerebral.

Tras el encontronazo de declaraciones entre el Presidente y Porfirio Muñoz Ledo, luego de que el expresidente de la Cámara de Diputados insinuó que AMLO tiene nexos con el narcotráfico, este domingo sigue la discusión en redes sociales, donde Muñoz Ledo cuestionó al mandatario por descalificarlo por su edad.

Por medio de su cuenta de Twitter el expresidente de la Cámara de Diputados escribió que “el Presidente @lopezobrador_ me descalifica políticamente por mi edad”, y cuestionó al mandatario sobre dónde queda el respeto por los adultos mayores, sector al que el Presidente ha brindado apoyo con pensiones desde que fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Muñoz Ledo afirma que AMLO tiene “contubernio con el crimen organizado”.

El jueves pasado, el expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, señaló que presidente Andrés Manuel López Obrador tiene nexos con el narcotráfico que no son heredables.

“Debe entender Andrés Manuel López Obrador, que su contubernio o alianza con el narco no es heredable, no es heredable, porque estos como lo han hecho siempre, en todas partes, en todas plazas políticas, se entienden con el que va a llegar, ya no va necesitar el narco del Presidente.