“La guacamaya se volvió zopilote”: AMLO sobre el hackeo a la Sedena

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un fracaso el hackeo realizado por el grupo Guacamaya a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y los retó a apurarse a armar un escándalo sustentado.

En la mañanera realizada este miércoles en Tamaulipas, Obrador, no permitió que el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, respondiera los cuestionamientos de medios de comunicación sobre el daño que los hackers ocasionaron en los sistemas informáticos, además de que reiteró que no iba a dejar que se “manchara” la mañanera con esos temas.

“De vez en cuando vamos a contestar algo así, pero no vamos a manchar la mañanera y que se apure a que, pues si van a echar a andar un escándalo, pues que tenga sustento”

Desde el inicio del llamado Guacamaya Leaks, Luis Cresencio Sandoval no ha presentado ninguna explicación de la filtración de miles de correos desde el 2016, hasta la fehca en los que se han dado a conocer detalles sobre la salud del presidente, informes de seguridad y hasta un viaje privado hecho por la esposa del presidente a Puerto Vallarta.

Obrador señaló que sus adversarios les costó mucho esta estrategia: “Imagínense cuántos estrategas, asesores, expertos y salió ‘ puque ’, pues quisieran que siguiéramos hablando de eso, no. Que se apliquen y que busquen otro asunto, ya eso no funcionó”.

Parto de los montes. Esta expresión procede de una fábula de Esopo y es una frase utilizada para referirse a acontecimientos que se anuncian como algo mucho más grande e importante de lo que realmente es.

En cuanto a Puque o Puke, palabra que utilizó para calificar lo que supuestamente se encontraron los hackers, el llamado diccionario “Choco” de modismos de Tabasco significa podrido; mientras que para la Real Academia de la Lengua Española (RAE), este término se refiere a algo nausebundo.

Por primera vez desde #Guacamaya, está @Luis_C_Sandoval en toda la mañanera. Le preguntan. AMLO contesta por él, mientras el general ríe. Dice que NO hablará de eso porque no va a hacerle el caldo gordo a sus enemigos y no va a manchar la mañanera.

— Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) October 19, 2022