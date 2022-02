AMLO hablará con directivos de Teletón para construir centro en Tlapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó convencerá a los directivos de la Fundación Teletón para que construyan un nuevo centro de rehabilitación en Tlapa, uno de los municipios marginados de la Montaña de Guerrero, porque es ahí donde más lo necesitan.

Al presentar el programa de caminos rurales para la Montaña de Guerrero, en la explanada del Palacio Municipal de esta capital, el presidente López Obrador dijo que hace diez días los directivos de Teletón, por medio de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, le compartieron que construirán un nuevo centro.

“Me mandaron a decir hace 10 días que querían construir otro centro de rehabilitación. Me lo planteó Ariadna Montiel, que los de Teletón le había notificado que querían construir otro centro en el país y querían saber si yo opinaba donde se construía, y dije que en Tlapa”.

Aseguró que cómo su pecho no es bodega, aun cuando el director del Teletón, Fernando Landeros, es una persona muy sensible, muy buena persona, lo que le respondieron es que “será difícil conseguir los especialistas para ir a vivir a Tlapa, qué no se tenía que tomar en cuenta eso, que, incluso pagándoles más, pero ahí es donde los necesitamos. Los vamos a convencer para que el centro sea ahí en Tlapa”.

Recordó que su gobierno únicamente apoya a la Fundación Teletón con recursos, porque antes no llegan a quienes más lo necesitan.