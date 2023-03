AMLO: “Hay un Plan C, no estén pensando que ya se terminó todo”

Tras la suspensión indefinida de la aplicación del Plan B electoral, que emitió el ministro Javier Laynez Potisek, Andrés Manuel López Obrador manifestó que éste se extralimitó, “se excedió” y advirtió sobre un Plan C: “Ni un voto para los conservadores”.

Durante su conferencia mañanera de este lunes, el presidente aseguró que el Plan B no es un asunto jurídico, si no un asunto político y hasta lo denominó “mercantil” y no tiene nada que ver con que se apruebe la ley.

“Lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE, a eso se reduce todo, en eso consiste el INE no se Toca, por que en la ley electoral se establecen topes de acuerdo a la constitución porque nadie puede ganar más que el presidente”. “Los ministros de la corte violan la constitución porque ganan más que el presidente tienen fideicomisos, retuercen las leyes, el fondo es evitar que se reduzcan los altos sueldos de los altos funcionarios”.

Aseguró que ellos continuarán por la vía legal, para asegurarse que haya una auténtica democracia y no una oligarquía, así como “un gobierno del pueblo y no de los potentados con sus achichincles, voceros e intelectuales orgánicos.