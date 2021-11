AMLO asegura que hay vacunas hasta para tercera dosis

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México cuenta con vacunas suficientes para “una, dos y tres dosis”, enfatizó que su administración ha destinado 40 mil millones de pesos a la adquisición de biológicos para Covid-19.

“Se va a continuar la vacuna con los jóvenes, en su momento se va a decidir sobre los niños y sí vamos a iniciar pronto ya la vacuna de refuerzo para adultos mayores eso es lo que puedo comentar, vamos a ir evaluando porque todo eso se decide en un comité en el sector salud. No tenemos escasez de vacunas, tenemos para una, dos y tres dosis, no nos faltan vacunas porque destinamos 40 mil millones de pesos”.

Resaltó que si su gobierno pudo invertir 40 mil millones de pesos en la compra de vacunas se debe a que no hay corrupción y subrayó que en caso de que se requieran más recursos se cuenta con la liquidez suficiente.

“Porqué tenemos ese dinero, porque no hay corrupción y si hace falta más, no es por presumir, pero tenemos, porque cuando no hay corrupción hay presupuesto, antes no había, había que solicitar crédito para todo o hacer convenios de participación pública privada, pero ahora es inversión pública, todas las obras se están haciendo con presupuesto público”.