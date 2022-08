Incumple AMLO con Los Cabos; no habrá desalinizadora

Victor Manuel Castro Cosio, gobernador de BCS mencionó que la burocracia que existe a nivel federal está negando el derecho que tiene la población a poder contar con el servicio del agua potable; hizo mención a que el proyecto de la ampliación y la segunda planta desalinizadora para Los Cabos llevaba tres años parado.

El mandatario estatal señaló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) era la dependencia federal responsable de que el pueblo de Los Cabos no contará con proyectos tan importantes relacionados a mejorar la distribución del agua. Reconoció que a pesar de esto, el gobierno de Los Cabos estaba trabajando a marchas forzadas para brindar el servicio de agua potable a la ciudadanía.

“ Le dije a los burócratas de Hacienda porque le están negando el derecho al agua , poniendo trabas sobre trabas al Ayuntamiento para que no amplíe la planta desalinizadora; no me explico porque están haciendo esto , ya tenemos tres años que el Presidente autorizó una desaladora de mil millones de pesos. De verdad el Ayuntamiento de Los Cabos está haciendo un esfuerzo financier o para que se amplíe la planta desaladora y tenga 600 metros cúbicos.”

Durante su mensaje el gobernador enfatizó que el Gobierno Federal estaba poniendo pretextos para no brindar a Los Cabos los 1 mil millones de pesos que se requieren para la obra; por lo que una comitiva del Ayuntamiento de Los Cabos viajó a la ciudad de México para inscribir el proyecto en la Secretaría de Hacienda, a pesar del viaje y los procesos que se siguieron, la dependencia decidió mejor no dar el recurso para este 2022.

“Por x, por z, por lo que quiera la burocracia de hacienda poniendo pretextos, ahí nos tienen detenidos desde hace tres años. No solo de hacienda, también hay intereses de empresas que demandaron con amparos para que no iniciara la obra y desafortunadamente encontramos estas dificultades, de verdad mi solidaridad con el pueblo de Los Cabos y del Ayuntamiento que presiden el profe Leggs. Y ahora me mandan un mensaje, no lo he podido contestar porque estoy fuera de linea, ahorita voy hablar con ellos que estaban en México.”