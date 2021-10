AMLO no conoce la realidad de la UNAM Julieta Fierro

La investigadora del Instituto de Astronomía, Julieta Fierro Grossman, lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga una visión equivocada de lo que es la UNAM, y lo que sus investigaciones y sus egresados le aportan al país.

Entrevistada por EL UNIVERSAL, la científica atribuyó las críticas del primer mandatario a que “está confundido” y no se ha dado cuenta que la comunidad de la máxima casa de estudios está para ayudarlo en su proyecto.

“Yo pienso que el presidente está confundido, que si se acercara a los investigadores y a los maestros de la UNAM, se daría cuenta que muchos de nosotros, igual que él, queremos abatir la pobreza en México, queremos que ya no haya tanta violencia, queremos que haya mejores servicios médicos”.

Julieta Fierro recordó que la UNAM es una institución que formó a López Obrador y a muchas de las personas que trabajan con él, y muchos de los universitarios votaron para que él sea presidente, por lo que “darle la espalda a la gente que lo apoya, que tiene el conocimiento para ayudarlo, es lamentable”.

Destacó que el gobierno federal podría aprovechar las investigaciones y estudios que hace la UNAM y que son muy importantes porque generan conocimiento que se puede utilizar, por ejemplo, para abatir la pobreza.

Sin embargo, lo que el presidente no acepta es que los egresados de la Universidad Nacional tienen una visión distinta de cómo combatir la pobreza, pues hay economistas de la UNAM que han trabajado en estos asuntos “y saben perfectamente que no es suficiente regalar dinero para combatir la pobreza, que se tienen que tomar decisiones integrales, ya que si a una mujer pobre se le da un dinero mínimo, perpetúas su pobreza”.

La destacada astrónoma confió en que el presidente López Obrador no tenga pretensiones de intervenir en la vida interna de la UNAM. “Yo espero que el presidente no tenga intenciones injerencistas, ya bastante daño ha hecho la directora general del Conacyt en querer limitar la autonomía, la libertad de investigación, acusar a científicos sin fundamento, me parece que ya con eso ha dañado bastante a la institución y no es necesario seguirla dañando con este tipo de comentarios”.

Señaló que siempre hay la tentación del gobierno y del presidente de querer intervenir en la UNAM.

“Podría llegar a quererse meter en la vida de la Universidad y espero que no lo haga, sería muy grave, porque el conocimiento y la cultura avanzan en libertad”, enfatizó Julieta Fierro.

Por último, sostuvo que es falso que los egresados de la UNAM piensen más en el dinero que en servir al pueblo, ya que todos los seres humanos necesitan dinero para sobrevivir, pero también tienen inquietudes sociales.