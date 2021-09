AMLO: No habrá censura a opositores; nos interesa que haya debate

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no se censurará a opositores porque de lo contrario no sería una democracia, sino un régimen autoritario.

“No podemos quitarle el micrófono o los espacios en radio, televisión a quienes no están a favor de la transformación, eso sería autoritarismo, no lo hemos hecho y no lo haremos, al contrario, nos interesa que haya debate, porque como decía Juárez sostenemos que el triunfo de la reacción es moralmente imposible”.