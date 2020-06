AMLO ordenó liberar al hijo de “El Chapo”

Foto: Milenio

Grupo Milenio.- El Presidente dijo que Donald Trump le ha ofrecido ayuda en situaciones como el operativo de Culiacán, sin embargo, la ha rechazado porque México es un país soberano.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció por primera vez que fue él quien ordenó detener el operativo y posteriormente liberar a Ovidio Guzmán, hijo del líder del cartel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Durante la conferencia mañanera, explicó que Estados Unidos ha respetado la soberanía nacional, contrario a lo ocurrido en sexenios pasados cuando se realizaban acciones como el operativo Rápido y Furioso.

En este sentido, dijo que en octubre de 2019, cuando se llevó a cabo el operativo en Culiacán para detener a Ovidio Guzmán, y se le dejó en libertad, Donald Trump le ofreció ayuda, pero fue rechazada por México.

“Cuando se decidió para no poner en riesgo a la población para que no se afectara a civiles porque iban a perder la vida más de 200 personas si no suspendíamos el operativo en Culiacán, se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera el operativo y se dejara en libertad a este presunto delincuente”, aclaró.