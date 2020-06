AMLO pide no hacer caravanas de autos a favor de la 4T

El Universal.- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a todos sus simpatizantes a no responder a sus opositores con caravanas de automóviles a favor de la Cuarta Transformación, porque no se necesitan, se caería en la trampa y solo se haría bulla.

“Hago un llamado muy respetuoso, que no se vaya a malentender, porque me enteré de que simpatizantes nuestros, a favor de la transformación de México, están organizando una caravana de vehículos de apoyo al gobierno, entonces yo les pido que, por favor, ojalá y no lo hagan, no hace falta hacer lo mismo”.