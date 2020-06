AMLO pidió al ministro de Canadá que mineras paguen al SAT

Foto: Milenio

El Presidente aseveró que las empresas canadienses ya buscan acuerdos para el pago al SAT, por lo que su gobierno está abierto al diálogo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que pidió ayuda al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para que empresas mineras en México paguen los impuestos que adeudan al Servicio de Administración Tributaria (SAT), durante la conversación telefónica que tuvieron en días pasados.

“Ahora que hablé con el primer ministro Trudeau le pedí hay empresas mineras que no están pagando impuestos, ya están buscando acuerdo, nosotros estamos abiertos al diálogo, pero no podemos seguir con lo mismo, condonando impuestos”, comentó.

Durante La Mañanera desde Puebla, el mandatario descartó que sea cierto que las empresas no crearán empleos si no se les da privilegios, “siempre con la soflama que si no se les dan privilegios no habrá inversión y no van a crearse empleos, no es cierto”.

El 9 de junio, López Obrador explicó que hay empresas mineras canadienses que quieren ir a tribunales internacionales por sus diferencias con el Estado mexicano por el pago de impuestos, por lo que pidió al embajador de ese país, Graeme C. Clark, interceder en el caso; sin embargo, el gobierno de Canadá no se ha pronunciado sobre el adeudo de empresas extranjeras.