AMLO justifica la presencia de Gatell en Washington

En la conferencia de prensa mañanera realizada en el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la presunta salida del secretario de Salud, Jorge Alcocer y la presencia del subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell en Washington.

Respecto a la salida de la Secretaría de Salud de Jorge Alcocer, desmintió este hecho asegurando que se trataba de un excelente elemento y que no tendría la intención de cambiarlo, pues en sus palabras, Alcocer ha hecho un gran trabajo, por lo que aseguró que están muy contentos con su desempeño, además de que se trata de un hombre sabio, honesto, sensible y que no ha habido un funcionario que encabece dicha institución como él. Refirió que es una persona preparada, pues cuenta con un premio nacional de ciencia, además de que es muy humano.

Recordemos que este rumor surgió luego de que el mandatario les llamara la atención a tanto a él como al titular del INSABI, Juan Ferrer por el desabasto de medicamentos, lo que presuntamente habría orillado al funcionario a presentar su renuncia a la Secretaria de Salud federal.

Te puede interesar: Pormenores de la Cumbre de los “Tres Amigos”

En tanto a la presencia del subsecretario de Salud en la novena Cumbre de Líderes de América del Norte llevada a cabo en Washington junto al presidente de Estados Unidos, Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, refirió que invitó a Gatell por varias razones, la primera por qué es el responsable del plan de contingencia en el país, así el como de reconocer su trabajo frente a la pandemia, sumado a la forma que ha resistido todos los embates y porque sabe que le produce mucho enojo a los reaccionarios, a los del bloque conservador, por lo que destacó que “no hay que olvidar el sentido del humor”.