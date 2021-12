AMLO propone que encuestadoras realicen consulta

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso realizar una colecta para contratar encuestadoras para que lleven a cabo el ejercicio de revocación de mandato, solo en caso de que el INE no pueda.

Te puede interesar: Así es como el INE busca ahorrar para revocación de mandato

El presidente señaló que podrían ser 10 o 5 encuestadoras, las cuales podrían realizar las entrevistas vía telefónica o directamente en el domicilio:

“Que hiciéramos una colecta para contratar unas 10 empresas encuestadoras de prestigio en México y que se preguntará lo mismo: ‘¿Quieres que siga el presidente Andrés Manuel López Obrador o que renuncie?’

La democracia participativa es que si la autoridad se porta bien, sigue; se porta mal, para fuera. ¿Cómo modifican el principio que ya está en la Constitución? Dicen, no tenemos dinero y por eso no la vamos a hacer… pues están violando la Constitución. Si no, la hacemos nosotros, los ciudadanos”.