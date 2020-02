AMLO propone que ganadores de rifa reciban dinero en lugar del avión presidencial

Conmemoración de fechas históricas no afectará turismo. Conferencia presidente AMLO

Aclaramos que la actividad turística no se verá afectada si se aprobara la propuesta de conmemorar las fechas históricas el mismo día que marque el calendario. Vamos a este cambio porque necesitamos fortalecer nuestra memoria histórica. El Tren Maya contribuirá al turismo y la captación de divisas. La gente apoya esta importante obra porque reactivará la economía en el sureste y llevará beneficios a sus comunidades. Garantizamos que no afectará ecosistemas, no se tirarán árboles, no se despojará a nadie de sus tierras ni habrá contaminación. Mañana daremos a conocer el destino del avión presidencial.Más información: http://bit.ly/2uoi8gh

Posted by Andrés Manuel López Obrador on Thursday, February 6, 2020